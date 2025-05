Attimi di paura sull’autostrada A16 Napoli-Bari, dove un’auto ha preso fuoco mentre era in transito in direzione Napoli. A bordo del veicolo una donna di 53 anni, che è riuscita ad abbandonare l’abitacolo in tempo, prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

Provvidenziale l’intervento dei soccorsi

L’incendio è avvenuto all’altezza del km 32+200, nel territorio di Monteforte Irpino. A lanciare l’allarme è stata la Polizia Stradale, prontamente affiancata dai Vigili del Fuoco di Avellino, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Rimosso il veicolo, ripristinata la viabilità

Sul posto è intervenuto anche un carroattrezzi per la rimozione del veicolo distrutto dalle fiamme, consentendo il ripristino della normale circolazione sull’arteria autostradale. Restano da accertare le cause del rogo, ma si sospetta un guasto tecnico.