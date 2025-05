Una notte movimentata durante i festeggiamenti per la squadra partenopea si è trasformata in un bollettino di cronaca nera. A renderlo noto sono stati i Carabinieri, che hanno diffuso il bilancio degli interventi effettuati: una decina di rapine, numerose aggressioni, tre persone accoltellate, veicoli modificati per la festa e successivamente abbandonati in strada.

Tra i fermati anche un volto noto sui social: Michele Napolitano, 26 anni, Tiktoker napoletano già al centro di polemiche nei mesi scorsi per alcuni video controversi girati nella zona dei Campi Flegrei.

Il giovane è stato arrestato dopo aver tentato di forzare un varco in via Acton. Alla vista dei militari, è fuggito, lanciando una pistola all’interno dei giardini del Molosiglio. Inseguito dai Carabinieri, ha opposto resistenza e ingaggiato una colluttazione prima di essere immobilizzato.

L’arma, una revolver calibro .38 special, con matricola abrasa e carica con sei proiettili, è stata recuperata e posta sotto sequestro. Sarà sottoposta a perizie balistiche per eventuali collegamenti con altri episodi criminali.

Michele Napolitano è stato portato in carcere in attesa della convalida dell’arresto. Il suo nome torna dunque alla ribalta, dopo essere apparso recentemente in video girati anche in piazza San Pietro, in occasione dell’elezione del nuovo Pontefice.