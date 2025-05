Scopriamo il programma del Ministero dell’Istruzione e del Merito al Salone del Libro, di Torino

Venerdì 16 Maggio 2025

10:30 – 11:15 Prevenire il disagio giovanile e contrastare la dispersione scolastica

Il contributo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

11:30 – 12:15 Senato della Repubblica: iniziative per le scuole e per i cittadini

a cura del Senato della Repubblica

12:30 – 13:15 Effetto Personale, l’innovativo metodo formativo nato dal connubio tra Arte

e Sicurezza. Percorso per il contrasto alla violenza di genere.

a cura dell’associazione “Ali della mente”

13:30 – 14:15 Una agorà dell’apprendimento. Ripensare le scuole come spazio di scambio,

dialogo e creatività per una comunità educativa più inclusiva e partecipativa

a cura della Direzione Generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

14:30 – 15:15 La rianimazione cardiopolmonare nelle scuole

a cura di INAIL

15:30 – 16:15 Dentro la Camera, una giornata a Montecitorio

per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

a cura della Camera dei deputati

16:30 – 17:15 Storia&APP: la Frontiera Adriatica nel mondo

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

17:30 – 18:15 Informazione e la comunicazione del Senato per i cittadini

a cura del Senato della Repubblica

18:30 – 19:15 Il Metaliber: Biblioteche scolastiche & Didattica interattiva.

Laboratorio di scrittura autobiografica: Caro Amico, Mi scrivo

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Sabato 17 Maggio 2025

10:30 – 11:15 La rianimazione cardiopolmonare nelle scuole

a cura di INAIL

11:30 – 12:15 Nilde Iotti, Maria Federici, Lina Merlin, Teresa Noce:

quattro relazioni sulla famiglia all’Assemblea costituente

a cura della Camera dei deputati

12:30 – 13:15 L’informazione e la comunicazione del Senato per i cittadini

a cura del Senato della Repubblica

13:30 – 14:15 I viaggi del ricordo e le comunità italiane

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

14:30 – 15:15 AI e Biblioteca scolastica: Oltre le Pagine Dentro il Pensiero

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

15:30 – 16:15 I Centri di Raccolta Profughi giuliani e dalmati della Seconda guerra mondiale

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

16:30 – 17:15 Il cammino delle donne italiane verso la conquista del voto negli atti parlamentari

a cura della Camera dei deputati

17:30 – 18:15 Conoscere il Senato della Repubblica

a cura del Senato della Repubblica

18:30 – 19:15 La Storia siamo noi: Ippolito Amicarelli

a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.