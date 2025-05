A partire dal 9 maggio 2025, il Comune di Napoli avvia ufficialmente i tirocini di inclusione sociale, un’opportunità rivolta a cittadini in condizione di disagio economico, con una indennità mensile di 600 euro per 12 mesi. Il progetto, finanziato con 7,1 milioni di euro, ha l’obiettivo di favorire formazione professionale, autonomia e inserimento lavorativo.

Quanti posti sono disponibili e a chi è rivolto il bando

Il Comune ha previsto 860 posti per tirocini retribuiti, distribuiti tra vari settori strategici:

Turismo: 248 tirocini

Servizi alla persona e alle imprese: 164

Moda, commercio e artigianato: 151

Eventi, cinema e spettacolo: 150

Edilizia e meccanica: 147

I tirocini si svolgeranno nell’intero territorio della Città Metropolitana di Napoli, quindi anche nei comuni della provincia, non solo nella città capoluogo.

Requisiti per partecipare ai tirocini

Possono partecipare i cittadini con le seguenti caratteristiche:

Età compresa tra 16 e 59 anni (i minori devono aver assolto l’obbligo scolastico);

Residenza nel Comune di Napoli;

Essere disoccupati o inoccupati;

ISEE non superiore a 9.360 euro;

Essere beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e non attivabili al lavoro, oppure essere presi in carico dai servizi sociali o sanitari del Comune, come previsto dal D.M. 160/2023;

Cittadinanza comunitaria o permesso di soggiorno regolare per cittadini extra-UE.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della domanda, pena l’esclusione.

Come funziona il tirocinio: durata e indennità

Ogni tirocinio ha una durata di 12 mesi, con un’indennità di 600 euro al mese. Questo importo è compatibile con l’Assegno di Inclusione, e si aggiunge ad esso.

L’importo è erogato per intero se il tirocinante partecipa almeno al 70% delle attività mensili.

In caso di partecipazione inferiore, l’indennità sarà proporzionata alla frequenza.

Fiscalmente, l’indennità è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e concorre al calcolo ISEE.

Come fare domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale dedicato del Comune di Napoli. Il sistema sarà attivo a partire da venerdì 9 maggio 2025, alle ore 10:00.

La graduatoria sarà formata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, dando priorità a chi si candida prima. Per questo motivo, è consigliato presentare la domanda il prima possibile.