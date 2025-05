Una serata di terrore per una coppia di professionisti residenti in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta, a pochi passi dall’ospedale San Paolo. Intorno alle 21:30, mentre si trovavano in casa insieme alla loro bambina, i due hanno vissuto un’esperienza drammatica: quattro uomini con il volto coperto da passamontagna si sono introdotti nell’appartamento tentando un furto.

L’irruzione in casa e la reazione dei proprietari

Stando a quanto riferito alle forze dell’ordine dalla stessa coppia, i malviventi hanno forzato i cancelli di sicurezza delle finestre al piano ammezzato utilizzando un piede di porco. Probabilmente convinti che l’abitazione fosse vuota, i ladri non si aspettavano di trovare qualcuno all’interno.

La situazione è precipitata quando la padrona di casa ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione del marito che si è alzato rapidamente dal divano. A quel punto, i quattro hanno deciso di abbandonare l’azione, salendo a bordo dell’auto parcheggiata in strada e dileguandosi velocemente.

Una fuga inaspettata, ma provvidenziale

Nonostante fossero incappucciati e presumibilmente armati, almeno uno di loro, secondo le testimonianze, i ladri hanno preferito fuggire piuttosto che affrontare i presenti. Una scelta che, se da un lato ha evitato conseguenze peggiori per la famiglia, dall’altro sorprende per le modalità e la preparazione con cui era stato organizzato il tentativo di effrazione.

Le indagini, coordinate dalla Polizia, sono già in corso. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in un garage che si affaccia sull’ingresso del condominio “Pasadena”, dove abita la famiglia presa di mira. All’interno del complesso sono presenti anche un hotel e un parcheggio, che potrebbero disporre di ulteriori registrazioni utili a risalire all’identità dei responsabili.