Domenica agitata nel cuore di Atripalda, dove un pregiudicato avellinese è finito arrestato dai Carabinieri al termine di un breve ma concitato inseguimento stradale. L’uomo era fermato per un controllo ordinario da una pattuglia dell’Arma, ma durante le verifiche ha aggredito i militari, risalendo subito dopo sulla propria auto per tentare la fuga. La situazione è rapidamente degenerata, dando il via a un inseguimento per le strade cittadine, che si è concluso nel giro di pochi minuti grazie all’intervento di altre pattuglie di supporto.

Una volta bloccato, il fuggitivo è perquisito: nascosti all’interno del veicolo sono trovati circa 50 grammi di cocaina, pronti presumibilmente per lo spaccio. L’uomo è immediatamente arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri aggrediti nel corso dell’operazione hanno riportato lievi ferite e si sono recati al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Avellino per le cure del caso.