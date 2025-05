Napoli si prepara ad affrontare un vero e proprio shock logistico e turistico: l’Aeroporto di Capodichino chiuderà per 42 giorni, dal 19 gennaio al 1 marzo 2026, per lavori di riqualificazione della pista. La notizia, anticipata da Fanpage.it, ha già sollevato forti preoccupazioni tra cittadini, imprese e istituzioni locali.

Emergenza collegamenti: navette per Salerno e Roma

Con lo stop dei voli, migliaia di persone si interrogano su come raggiungere altri aeroporti durante il periodo di chiusura. Tra le ipotesi in campo:

Navette sostitutive da Capodichino verso l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi

Collegamenti diretti con Fiumicino e Ciampino, i due scali di Roma

Potenziare i treni da Napoli verso Salerno e Roma, anche tramite accordi con Trenitalia

“Dobbiamo arrivarci preparati”, avverte Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità e Infrastrutture del Comune di Napoli, annunciando la convocazione urgente di Gesac, società che gestisce Capodichino.

Impatto pesante su turismo, lavoro e salute

Nel 2024 l’aeroporto ha accolto oltre 12 milioni di passeggeri, e il 2026 sarà un anno chiave per la città, con Napoli Capitale Europea dello Sport e la Louis Vuitton Cup, evento preliminare dell’America’s Cup di vela. La chiusura rischia quindi di:

Compromettere la mobilità dei turisti

Penalizzare viaggi urgenti per salute, lavoro o emergenze familiari

Isolare la Campania in un periodo di grande visibilità internazionale

A rischio migliaia di posti di lavoro

Non si tratta solo di un disagio per i viaggiatori. L’aeroporto è anche un motore economico per Napoli, impiegando migliaia di lavoratori direttamente o attraverso l’indotto (bar, negozi, NCC, taxi, servizi turistici). Secondo Simeone:

“Una chiusura di 42 giorni senza tutele sarebbe una catastrofe occupazionale e sociale. Serve un piano condiviso con Comune, Regione e Governo.”

Le richieste al Governo e alle istituzioni

Simeone ha lanciato un appello a:

Sindaco e assessori comunali e regionali

Ministero dei Trasporti

Compagnie ferroviarie e del trasporto su gomma

Gestori aeroportuali alternativi

L’obiettivo è evitare che Napoli resti isolata e che le categorie colpite vengano sostenute e ascoltate.