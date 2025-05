Grave episodio di violenza domestica nel tardo pomeriggio di ieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. All’interno di un negozio di alimentari gestito da una coppia, un uomo di 55 anni ha aggredito la moglie di 50 anni, lanciandole contro acido muriatico e successivamente colpendola con violenza.

L’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe scagliato il liquido corrosivo contro la donna mentre si trovavano nel negozio. L’acido ha raggiunto gli indumenti della vittima, ma anche parti esposte del corpo, provocando ustioni al collo, al piede, alla bocca e alla trachea.

Dopo l’aggressione chimica, l’uomo avrebbe anche picchiato brutalmente la moglie, lasciandola esanime sul pavimento. Successivamente, è uscito dal locale abbassando la saracinesca, come a voler occultare quanto accaduto.

I soccorsi e l’arresto

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso, dove è attualmente ricoverata in condizioni gravi. Le sue condizioni restano sotto stretta osservazione da parte del personale medico.

I Carabinieri, allertati immediatamente dopo i fatti, hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciare e arrestare l’uomo poco dopo. Attualmente il 55enne si trova in carcere, in attesa di giudizio.

Un nuovo drammatico caso di violenza di genere

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno della violenza sulle donne, spesso consumata tra le mura domestiche o in contesti familiari. L’utilizzo di sostanze corrosive come arma, già tristemente noto in altri casi, rappresenta una forma particolarmente cruenta e premeditata di aggressione.