Dopo anni di attesa e rinvii, arriva la svolta decisiva per il casello autostradale di Maddaloni sull’A30 Caserta-Salerno. Ieri si è svolto l’ultimo vertice tecnico tra il Comune di Maddaloni (ente attuatore) e Autostrade per l’Italia, che ha ufficializzato l’inizio dei lavori di completamento definitivo della struttura.

Via ai lavori per la zona pedaggi e infrastrutture collegate

Sono già partiti i lavori di montaggio delle barriere automatiche di pedaggio – con sistemi Telepass, carte prepagate e casse automatiche – oltre al completamento dell’area uffici, alla posa della segnaletica verticale e ai test per l’impianto di illuminazione. Quasi ultimati anche i guard-rail e i lavori sulle corsie di accelerazione e decelerazione, inclusi i sottoservizi e la tinteggiatura.

Parallelamente, il Comune ha avviato la bonifica ambientale della rotonda di accesso alla viabilità ordinaria sulla SP335: saranno rimossi i rifiuti sepolti e rifatto l’asfalto in tre fasi, per rimuovere l’ultimo ostacolo all’apertura dello svincolo.

Bonifica finanziata dal MIT: 760.000 euro per sbloccare il progetto

La bonifica è finanziata con 760 mila euro dal Ministero delle Infrastrutture (MIT) e, come confermato dal vice sindaco Nicola Corbo, sarà completata entro fine giugno. Solo a quel punto il casello potrà accedere al collaudo ministeriale finale.

“La rimozione dei terreni contaminati e l’aggancio alla viabilità ordinaria è la vera svolta”, spiega l’ingegnere Stefano Piscopo, responsabile tecnico del progetto.

Apertura dopo l’estate, ma non prima del via libera ministeriale

L’apertura del casello di Maddaloni non coinciderà con l’esodo estivo. Per motivi di viabilità e sicurezza, è stimata per settembre 2025, dopo i collaudi e le approvazioni di Autostrade.

Nodo rotonda e bretella: il Comune dice no

Intanto, il Comune ha rifiutato l’acquisizione della grande rotonda con sottopasso sulla SP335, in quanto incompleta e non a norma, così come la bretella di raddoppio retrocasello di Caserta Sud. Le due opere non soddisfano gli standard di sicurezza richiesti.