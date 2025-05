Domenica 4 maggio, a partire dalle 13 il suggestivo scenario del Vitamì di Poggiomarino sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: il Pranzo Spettacolo con Nick Cavaliere Show. L’appuntamento unisce la buona cucina all’intrattenimento live, in una location esclusiva dotata di piscina e vista panoramica sul Vesuvio. Il Vitamì, noto per la sua eleganza e per gli spazi ampi e accoglienti, si conferma così uno dei punti di riferimento per chi cerca esperienze di qualità nel territorio vesuviano.

Protagonista della giornata sarà Nick Cavaliere, artista e showman noto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con simpatia, musica e spettacolo. Un evento pensato per famiglie, gruppi di amici e appassionati del genere, che potranno trascorrere una domenica all’insegna dell’allegria, tra buon cibo e intrattenimento dal vivo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 351 386 9795.

Un’occasione perfetta per coniugare gusto e spettacolo in una cornice mozzafiato: il pranzo della domenica diventa un vero e proprio evento da non perdere.