Buone notizie per molte famiglie italiane: nel mese di giugno 2025, è previsto un doppio accredito INPS. In arrivo due importanti misure di sostegno al reddito: l’Assegno Unico Universale per i figli a carico e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Un’opportunità concreta per migliorare il potere d’acquisto delle famiglie più vulnerabili.

Bonus INPS Giugno 2025: a chi spetta il doppio pagamento?

Nel mese di giugno riceveranno due accrediti coloro che:

Hanno figli fiscalmente a carico (e quindi beneficiano dell’Assegno Unico)

Sono titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Entrambi i benefici sono cumulabili, con un possibile importo complessivo che può superare i 700 euro mensili, in base all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare.

Cos’è l’Assegno Unico Universale?

L’Assegno Unico Universale è un contributo mensile riconosciuto alle famiglie con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al 21° anno di età. È “universale” perché destinato a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, purché residenti in Italia.

Importi aggiornati:

201 euro al mese per ciascun figlio minorenne

97 euro al mese per ciascun figlio maggiorenne (fino a 21 anni)

Maggiorazioni previste per:

Famiglie con più figli

Madri under 21

Figli con disabilità

L’importo dell’assegno varia in base all’ISEE del nucleo familiare.

Cos’è il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)?

Il SFL è un contributo economico introdotto per favorire l’inclusione attiva nel mercato del lavoro. È rivolto ai cittadini:

Di età compresa tra i 18 e i 59 anni

Con ISEE fino a 10.140 euro

Che partecipano a programmi di formazione, orientamento o tirocinio

Importo previsto:

500 euro al mese, erogati per tutta la durata del percorso formativo

Quando arriveranno i pagamenti?

I pagamenti dell’Assegno Unico e del SFL sono previsti nel corso del mese di giugno, generalmente entro la terza settimana. Chi rientra nei requisiti riceverà entrambi gli accrediti separatamente ma nello stesso mese, con un impatto economico significativo per il bilancio familiare.

Perché queste misure sono importanti?

In un’Italia ancora alle prese con una lunga crisi economica, i bonus e le agevolazioni come l’Assegno Unico e il SFL rappresentano una risposta concreta alle esigenze di chi si trova in difficoltà. Oltre a fornire sollievo immediato, queste misure mirano a:

Sostenere il reddito familiare

Incentivare la partecipazione al lavoro

Favorire una maggiore inclusione sociale ed economica.