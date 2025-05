Buone notizie per chi lavora nel settore turistico: la busta paga di giugno 2025 sarà più pesante grazie agli aumenti salariali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi firmati nel 2024. Coinvolti circa 1,2 milioni di lavoratori, con aumenti fino a 40 euro mensili e l’erogazione di bonus una tantum da 225 euro per molti dipendenti.

Aumenti CCNL: ecco chi guadagna di più da giugno 2025

CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) dei Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo, siglato da FIPE, Angem, Legacoop e le principali sigle sindacali, prevede un aumento complessivo di 200 euro per il livello IV, da distribuire in cinque tranche.

Il prossimo scatto, da 40 euro, è in programma per settembre, ma i lavoratori già vedranno un impatto positivo a giugno grazie ai precedenti adeguamenti.

CCNL Turismo – Federalberghi

Il contratto del settore alberghiero e ricettivo, siglato da Federalberghi, prevede un aumento di 40 euro proprio a giugno. Beneficiari: circa 300.000 lavoratori degli hotel, resort e altre strutture turistiche.

CCNL Industria Turistica – Federturismo Confindustria

Anche il CCNL sottoscritto da Federturismo Confindustria porta buone notizie: previsto a giugno un incremento di 30 euro e la seconda erogazione del bonus una tantum di 225 euro, già previsto nelle precedenti intese.

Un segnale di riconoscimento per un settore chiave

Questi miglioramenti salariali rappresentano un importante passo avanti per i lavoratori del comparto, tra i più colpiti durante la pandemia e ora in ripresa grazie al rilancio del turismo in Italia, un settore che genera oltre il 13% del PIL nazionale.

Sindacati e associazioni di categoria sottolineano come questi aumenti siano il frutto di un lungo percorso negoziale e rappresentino un riconoscimento concreto per chi ogni giorno contribuisce all’accoglienza e alla valorizzazione del nostro Paese.