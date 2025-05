A partire da giugno 2025, le famiglie in difficoltà economica potranno usufruire del Bonus 200 euro, un contributo straordinario previsto dal Decreto-legge n. 19/2025 per contrastare gli effetti dell’aumento dei costi dell’energia elettrica. Questo incentivo si affianca al bonus sociale già esistente e amplia la platea dei beneficiari fino a un valore ISEE massimo di 25.000 euro.

1. Cos’è il Bonus 200 euro giugno 2025?

Il Bonus 200 euro giugno 2025 è una misura introdotta per sostenere le famiglie italiane nel pagamento delle bollette elettriche, in un periodo caratterizzato da rincari energetici. L’agevolazione, approvata tramite il cosiddetto “Decreto Bollette”, si configura come uno sconto diretto applicato in bolletta, erogato in più rate mensili.

Secondo quanto stabilito da ARERA, il bonus sarà visibile sia nelle bollette cartacee sia in quelle elettroniche, garantendo trasparenza e accesso immediato al contributo.

2. A chi spetta il Bonus?

Il beneficio è destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, suddivise in due categorie:

Beneficiari del bonus sociale: famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, oppure fino a 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico. Questi nuclei riceveranno il contributo straordinario insieme al consueto sconto trimestrale già previsto dal bonus sociale.

Nuovi beneficiari: famiglie con ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro, purché abbiano presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida entro la scadenza fissata.

È importante sottolineare che il beneficiario ISEE non deve necessariamente coincidere con l’intestatario della fornitura elettrica.

3. A quanto ammonta il contributo?

Il contributo è pari a 200 euro per nucleo familiare, erogato con le seguenti modalità:

Per i beneficiari del bonus sociale: il contributo è suddiviso in quattro rate mensili, da aprile a luglio 2025.

Per i nuovi beneficiari (ISEE tra 9.530 e 25.000 euro): l’erogazione avviene in tre rate, a partire dalle bollette relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2025.

4. Requisiti per accedere al Bonus

Per ottenere il Bonus 200 euro è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Presentare una DSU valida per l’anno 2025, attestante un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Essere titolari (o avere un componente del nucleo familiare titolare) di un contratto di fornitura elettrica domestica.

Aver inviato la DSU entro il 31 marzo 2025 per accedere al beneficio a partire da giugno; le DSU trasmesse successivamente comportano uno slittamento dell’erogazione proporzionale al ritardo.

5. Come richiedere il Bonus?

Non è prevista alcuna domanda diretta agli operatori energetici. L’erogazione avviene automaticamente, sulla base dei dati trasmessi dall’INPS al Sistema Informativo Integrato (SII), a seguito della presentazione della DSU.

6. Quando viene erogato?

Le tempistiche di erogazione sono le seguenti:

Da aprile 2025 per i nuclei già beneficiari del bonus sociale.

Da giugno 2025 per i nuovi beneficiari, in base alla data di validazione della DSU.

Gli operatori avranno fino a tre mesi per applicare il bonus alle bollette, a partire dal momento in cui riceveranno l’elenco dei beneficiari dal SII.

7. Come viene applicato il Bonus?

Il Bonus 200 euro viene erogato attraverso:

Sconto diretto in bolletta, indicato come “Contributo straordinario 200 euro”.

Rateizzazione automatica, proporzionata ai giorni di consumo e al numero di mensilità previste.

Comunicazione trasparente: gli operatori sono tenuti a informare chiaramente gli utenti, sia tramite bolletta sia tramite i rispettivi siti web, in merito alle modalità di accesso e alle condizioni dell’agevolazione.