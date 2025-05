Un vasto incendio è divampato all’alba di oggi nella periferia Est della città, coinvolgendo tre magazzini industriali. All’interno delle strutture erano stoccati caffè, detersivi e materiali elettrici, merci altamente infiammabili che hanno favorito il propagarsi rapido delle fiamme.

Intervento massiccio dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 4:00 del mattino. Sei squadre dei Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenute sul posto. Vista la gravità della situazione, sono arrivati rinforzi anche da Salerno.

Una colonna di fumo nero altissima si è sollevata dai capannoni in fiamme, risultando visibile a chilometri di distanza in tutta la città. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate.

Ipotesi dolosa: ladri avrebbero usato una fiamma ossidrica

Secondo le prime ricostruzioni ancora in fase di verifica, l’incendio potrebbe essere stato causato da un tentativo di furto. Alcuni malviventi, nel tentativo di entrare in uno dei magazzini, avrebbero utilizzato un cannello collegato a una bombola di gas per forzare la serratura. La fiamma ossidrica avrebbe accidentalmente innescato l’incendio, che si è poi esteso rapidamente agli altri due capannoni adiacenti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori non escludono la matrice dolosa e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area industriale.