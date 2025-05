Dopo oltre vent’anni di degrado e pericolo, domani lunedì 26 maggio 2025 inizieranno i lavori di demolizione dello storico palazzo abbandonato di via Ilioneo 51, nel quartiere occidentale di Bagnoli. L’edificio era stato evacuato nel 2001, in seguito alla violenta alluvione del 17 settembre di quell’anno, e da allora è rimasto in stato di totale abbandono.

Negli ultimi anni, la struttura era diventata una minaccia concreta per la sicurezza pubblica, a causa di distacchi continui di calcinacci e guaine dal tetto, accentuati – secondo quanto comunicato dal Comune – dalle costanti sollecitazioni bradisismiche dell’area flegrea.

Lavori per 5 giorni, modifiche al traffico e alla viabilità

Le ruspe entreranno in azione alle ore 7.30 di lunedì mattina, dando il via a cinque giorni consecutivi di lavori. Per garantire la sicurezza del cantiere e il transito dei mezzi, è predisposta una zona di intervento che prevede divieti di sosta e fermata in via Ilioneo, da viale Campi Flegrei a via Silio Italico, e in via Plinio, da via Acate a via Ilioneo.

Il provvedimento di abbattimento era approvato nel 2018 dalla giunta De Magistris, su proposta dell’allora vicesindaco Raffaele Del Giudice, delegato alla Sicurezza Abitativa.

“Un momento storico per Bagnoli”

Soddisfazione da parte dei residenti e delle istituzioni locali. Sergio Lomasto, amministratore condominiale e già vicepresidente della Municipalità X, commenta con emozione:

“È un momento storico per il mio quartiere. Chi ha 25 anni oggi ha sempre visto quel luogo in stato di abbandono e degrado. Finalmente voltiamo pagina. Ideologicamente e concretamente vogliamo che la rinascita di Bagnoli parta da qui: da un edificio pericoloso a uno sicuro, costruito secondo le più recenti norme antisismiche”.