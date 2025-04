Con l’avvicinarsi della Pasqua e della tradizionale cena del Giovedì Santo, durante la quale a Napoli è consuetudine gustare la classica zuppa di cozze, aumentano i controlli delle autorità per garantire la sicurezza alimentare. Proprio in vista dell’elevato consumo di mitili, nella giornata di ieri – giovedì 10 aprile – è scattata una maxi operazione condotta dal personale del IV CCAP della Direzione Marittima di Napoli della Guardia Costiera, guidata dall’ammiraglio Angora, insieme agli ispettori dell’ASL Napoli 3 Sud.

Durante l’attività ispettiva, che ha interessato un importante centro di distribuzione di prodotti ittici situato nel comune di Volla, sono sequestrati oltre 1.500 chili di frutti di mare. I prodotti, secondo quanto accertato, erano completamente sprovvisti di indicazioni sulla provenienza e sulla tracciabilità, rendendoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo finalizzato a tutelare sia i consumatori che le risorse del mare, soprattutto in occasione delle festività. La Guardia Costiera ha confermato che i controlli proseguiranno intensamente anche nei prossimi giorni, in tutta la provincia di Napoli, per evitare il commercio e la diffusione di prodotti non sicuri.