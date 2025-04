L’Unione Sindacale di Base (USB) denuncia un nuovo episodio di aggressione ai danni di un’autista dell’ANM, avvenuto nella mattina del 2 aprile 2025. Secondo quanto riportato dal sindacato, la lavoratrice sarebbe stata vittima di insulti verbali da parte di un passeggero, il quale avrebbe anche danneggiato l’autobus strappando un tergicristallo.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è verificato quando l’autista ha chiesto a un passeggero di mettere la museruola al proprio cane prima di salire a bordo, in conformità con il regolamento aziendale del trasporto pubblico. Tale disposizione, oltre a essere una misura di sicurezza prevista dalla normativa, è spesso necessaria per garantire la tranquillità degli altri utenti, alcuni dei quali potrebbero avere paura degli animali.

La reazione dell’uomo è stata immediata e violenta. Secondo il comunicato ufficiale del sindacato USB, firmato da Marco Sansone, membro del coordinamento regionale, l’aggressore – descritto come una persona di una certa età – avrebbe prima strappato il tergicristallo sinistro del bus e poi insultato pesantemente l’autista, prima di allontanarsi frettolosamente.

Un problema sempre più diffuso nel trasporto pubblico

L’episodio di questa mattina si aggiunge a una lunga serie di aggressioni che, secondo il sindacato, colpiscono sempre più frequentemente il personale del trasporto pubblico locale campano. Gli operatori in prima linea, come autisti e controllori, si trovano spesso esposti a situazioni di tensione, in un contesto in cui il mancato rispetto delle regole si traduce in atti di violenza e danneggiamenti ai mezzi pubblici.

USB sottolinea la necessità di adottare misure più efficaci per proteggere il personale e garantire condizioni di lavoro più sicure. Tra le possibili soluzioni, il sindacato propone maggiori controlli a bordo, un rafforzamento della vigilanza sulle linee più a rischio e campagne di sensibilizzazione per promuovere il rispetto delle norme di convivenza civile.

Il video dell’aggressione e la richiesta di intervento

A supporto della denuncia, il sindacato ha diffuso un video che testimonia l’accaduto. Le immagini, che documentano l’atteggiamento aggressivo del passeggero, rappresentano un’ulteriore conferma della necessità di misure di tutela per gli autisti e per tutto il personale del trasporto pubblico.