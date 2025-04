Geopop, il progetto editoriale di divulgazione scientifica edito da Ciaopeople, debutta sul grande schermo con “Vulc – L’essenza di un legame”, un documentario indipendente che esplora il legame tra le comunità locali e quattro dei più noti vulcani italiani: Campi Flegrei, Stromboli, Etna e Vesuvio.

Un progetto corale tra scienza e vita quotidiana

Ideato da Andrea Moccia e diretto da Claudio Morelli, Vulc nasce grazie al sostegno dei Mecenati, ovvero la community di abbonati di Geopop, e del gruppo editoriale Ciaopeople. Il film unisce la divulgazione scientifica al racconto umano, dando voce a chi vive ogni giorno a stretto contatto con i vulcani: ristoratori, artisti, guide vulcanologiche, sportivi e ricercatori.

Quattro vulcani, quattro simboli

Ciascun vulcano rappresenta un concetto simbolico:

Campi Flegrei è descritto come l’invisibile,

Stromboli incarna la solitudine,

Etna simboleggia la vita,

Vesuvio è raccontato come l’icona.

Le musiche originali del documentario sono firmate da Marco Iodice e dallo stesso Andrea Moccia.

Le proiezioni in anteprima

Il documentario sarà presentato in anteprima nei cinema di tre città italiane, con ingresso gratuito su prenotazione:

Milano, 15 maggio presso l’Anteo Palazzo del Cinema

Catania, 19 maggio al cinema Eplanet Ariston

Napoli, 23 maggio al cinema Modernissimo

I Mecenati di Geopop potranno prenotare in anticipo il proprio posto dall’11 al 21 aprile. A partire dal 22 aprile, le prenotazioni saranno aperte al pubblico generale fino a esaurimento posti. Al termine di ogni proiezione, sarà presente in sala Andrea Moccia per un confronto diretto con il pubblico.

Le voci protagoniste del documentario

Tra i volti che raccontano il loro rapporto con i vulcani ci sono:

Isa Brucculeri, ristoratrice ai Campi Flegrei

Mauro Antonio Di Vito, direttore INGV Napoli

Fabio “Effe” Minelli, artista visivo di Torre del Greco

Vincenzo Marasco, fotografo e storico del Vesuvio

Carmen Famiglietti, danzatrice di Ercolano

Enzo Maione, istruttore subacqueo ai Campi Flegrei

Renzo Zaia, guida vulcanologica di Stromboli

Antonio Zimbone, surfista e attivista di Catania

Giuseppe “Bob” Liuzzo, designer catanese

Gaetano Scuderi, campione di motocross

Daniele Pennisi, guida e soccorritore alpino

Rosario Trovato, scialpinista del gruppo Etna Snow

Disponibile online dal 25 maggio

Per chi non potrà assistere alle anteprime in sala, il documentario sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Geopop a partire dal 25 maggio 2025.