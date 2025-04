Questa mattina, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli per porgere gli auguri di Pasqua a tutti i militari.

Ad accoglierlo, il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Biagio Storniolo, insieme ad una delegazione di militari provenienti da diversi reparti della provincia partenopea.

Durante l’incontro, il Generale La Gala ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro che i Carabinieri svolgono quotidianamente sul territorio, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione, soprattutto durante le festività.

Il comandante della Legione ha espresso la sua più profonda gratitudine e soddisfazione per l’impegno e la dedizione con cui ogni giorno i carabinieri servono la comunità, affrontando con professionalità e spirito di sacrificio le sfide che si presentano.

Il Comandante La Gala ha evidenziato le diverse attività che hanno coinvolto negli ultimi mesi i carabinieri. Dalla cattura dei latitanti ai diversi arresti ed esecuzioni di misure cautelari emesse dalle diverse magistrature partenopee ed eseguite dai nuclei investigativi di Napoli, Torre Annunziata e Castello di Cisterna.

L’ Alto Ufficiale ha ricordato le tante operazioni dei carabinieri del comando provinciale di Napoli: dalle truffe in danno di anziani alle rapine, dalla droga al fenomeno della devianza minorile che ha visto tanti ragazzi “finire in manette”.

Ricordate anche le notevoli attività dei tre nuclei informativi fondamentali per le interdittive antimafia emesse dal Prefetto di Napoli.

Un pensiero è andato ai reparti speciali dell’Arma, ai Carabinieri Forestali e ai militari della territoriale, un encomio al nucleo radiomobile per il lavoro svolto di recente, in occasione della sparatoria avvenuta nella centralissima rotonda Diaz.

Il Generale La Gala ha parlato ai suoi uomini della Pasqua come sinonimo di Speranza e ha ricordato Il Venerabile Servo di Dio V.B. Salvo D’Acquisto. Facendo sue le parole di Padre Pio che considerava i carabinieri angeli custodi tra la gente, il Comandante ha voluto ribadire il principio fondamentale dell’Arma: essere vicino al cittadino per assisterlo e aiutarlo. “I risultati sono vanto e sprone per ognuno di noi” ha chiosato il Generale.