Paura nella notte a via delle Colmate, dove un violento incendio è divampato all’interno di un’attività di rimessaggio nautico, all’altezza del civico 37. Le fiamme hanno interessato circa 50 natanti, distruggendo o danneggiando pesantemente numerose imbarcazioni custodite nella struttura.

Incendio a Pozzuoli: cosa è successo

L’allarme è scattato nella tarda serata quando una colonna di fumo e le fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le cause del rogo sono ancora da accertare, e al momento non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella del dolo. Sono in corso le indagini dei Carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Danni ingenti, ma nessun ferito

Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, ma i danni economici causati dall’incendio sono ingenti. Molte delle imbarcazioni coinvolte erano di proprietà di privati, utilizzate per la navigazione da diporto nella zona flegrea.