Un agente della Polizia Locale è rimasto ferito a coltellate questa mattina a Porta Nolana, nei pressi di piazza Garibaldi, durante un servizio di pattugliamento al cosiddetto “mercato degli stracci”, noto per la vendita di merce illegale.

Aggressione al mercato abusivo: colpito con un’arma rudimentale

L’agente, appartenente all’Unità Operativa Avvocata, stava infatti svolgendo un controllo di routine nell’area del mercato abusivo quando è improvvisamente assalito da un uomo, presumibilmente un cittadino extracomunitario nordafricano di circa 28 anni.

L’aggressore ha utilizzato un coltello artigianale, ottenuto da un coccio di mattonella, per colpire il poliziotto alla fronte e alle ginocchia. L’agente è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove gli sono stati refertati 5 giorni di prognosi per le ferite riportate.

Porta Nolana: zona critica e sotto osservazione

Porta Nolana è una delle aree più problematiche del centro di Napoli, da anni al centro delle cronache per la presenza del mercato abusivo. L’amministrazione comunale, in sinergia con le forze dell’ordine, ha intensificato i controlli per contrastare l’illegalità e ripristinare il decoro urbano.

L’episodio riaccende quindi l’allarme sulla sicurezza degli operatori in servizio in zone ad alta tensione, dove spesso si registrano episodi di violenza e resistenza ai controlli.

La reazione dei sindacati: “Servono più tutele per gli agenti”

Dura la presa di posizione dei sindacati di Polizia Locale, che hanno espresso solidarietà al collega ferito, condannando l’episodio e chiedendo misure immediate per garantire l’incolumità degli agenti.

“Non è più tollerabile che gli operatori siano mandati in trincea senza adeguati strumenti di difesa e protezione. Chiediamo un intervento urgente per rafforzare la sicurezza nelle zone ad alto rischio”, hanno dichiarato in una nota congiunta.