Il Bonus Nuovi Nati 2025 è stato ufficialmente confermato dal governo Meloni e si prepara a diventare operativo con l’imminente pubblicazione della circolare INPS. Si tratta di un contributo una tantum di 1.000 euro destinato ai figli nati o adottati nel 2025, con l’obiettivo di supportare le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro.

Chi può richiedere il Bonus Nuovi Nati?

Per poter accedere al bonus, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Essere genitori di un bambino nato o adottato nel 2025

Avere un ISEE familiare fino a 40.000 euro

Essere cittadini italiani, europei o stranieri con regolare permesso di soggiorno

Il contributo verrà erogato direttamente tramite bonifico bancario, senza vincoli di spesa, quindi potrà essere utilizzato per qualsiasi necessità familiare e non esclusivamente per prodotti legati al neonato.

Come e quando fare domanda

La modalità di presentazione delle domande sarà chiarita dalla circolare INPS, che indicherà i dettagli operativi e i termini di scadenza. Tuttavia, si prevede che:

Il periodo di richiesta sarà di almeno un mese

I pagamenti potrebbero essere erogati entro uno o due mesi dalla domanda

Fondi disponibili e possibili variazioni

Il governo ha stanziato 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni per gli anni successivi. Tuttavia, nel caso in cui le richieste superassero i fondi disponibili, potrebbero essere rivisti l’importo del bonus o la soglia ISEE per garantire una distribuzione equa delle risorse.