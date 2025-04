La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo per condizioni di vento forte e mare agitato, valido dalle ore 18:00 di oggi, domenica 6 aprile, fino alle 23:59 di lunedì 7 aprile 2025. L’avviso interessa tutta la regione Campania, con particolare attenzione alle zone costiere e alle aree esposte ai venti.

Previsioni Meteorologiche

Secondo il Centro Funzionale della Regione Campania, le condizioni meteorologiche per le prossime ore prevedono:

Venti forti settentrionali, con possibili raffiche locali che potrebbero intensificare il disagio.

Mare agitato o molto agitato, in particolare lungo le coste più esposte ai venti forti, con la possibilità di mareggiate che potrebbero causare disagi alla navigazione e per le attività costiere.

Conseguenze dell’Allerta Meteo

I venti forti e il mare agitato possono comportare vari rischi, tra cui:

Danneggiamento di strutture e alberi a causa delle raffiche di vento.

Difficoltà per la navigazione marittima: possibili cancellazioni o modifiche nei servizi di traghetti e trasporti via mare.

Mareggiate lungo le coste, con la possibilità di inondazioni locali in alcune aree.

Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione e ad adottare alcune precauzioni per limitare i rischi legati al maltempo:

Evitare di soggiornare o transitare nelle aree esposte ai venti forti e alle mareggiate.

Rinviare attività all’aperto che possano risultare pericolose, come escursioni, passeggiate sul lungomare o pratiche sportive acquatiche.

Verificare la sicurezza delle strutture esterne (ad esempio, balconi, finestre, tende) che potrebbero essere danneggiate dal vento.

Prestare particolare attenzione a veicoli e imbarcazioni, evitando spostamenti non necessari in mare o su strade esposte al rischio di allagamenti.

Come Restare Informati

La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e fornirà aggiornamenti in tempo reale. Si consiglia di consultare il sito ufficiale della Protezione Civile della Campania o seguire i canali social per restare informati su eventuali nuove allerte o modifiche alle previsioni meteo.