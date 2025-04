Anche per l’estate 2025, l’INPS rinnova l’opportunità per i pensionati di usufruire di una vacanza organizzata e accessibile attraverso il bando Estate INPSieme Senior. L’iniziativa, nata per promuovere il benessere, la socializzazione e l’autonomia nella terza età, prevede un contributo economico che può arrivare fino a 1.400 euro.

Destinatari del bonus vacanze INPS

Il bonus è destinato ai pensionati iscritti a una delle seguenti gestioni:

Gestione dei Dipendenti Pubblici;

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

Fondo Postelegrafonici (ex IPOST).

Inoltre, il beneficio può estendersi al coniuge o partner convivente presente nel nucleo ISEE, così come ai figli conviventi con disabilità grave, riconosciuta ai sensi della Legge 104 o da apposita certificazione di invalidità.

Tipologia di soggiorni ammessi

I contributi, pari a un totale di 3.850, finanziano soggiorni di 8 o 15 giorni, da realizzarsi in:

Italia;

Paesi esteri;

Crociere.

È importante sottolineare che i soggiorni devono essere organizzati tramite agenzie di viaggio o tour operator convenzionati. Le vacanze devono includere servizi come vitto, alloggio, escursioni, attività ricreative e assicurazione. Non sono invece ammesse prenotazioni autonome, né soggiorni itineranti (eccezion fatta per le crociere).

Calcolo e importi del contributo

L’importo del contributo varia in funzione dell’ISEE del nucleo familiare. Più basso è il valore ISEE, maggiore sarà la quota coperta dall’INPS, fino a un massimo del 100% del costo sostenuto.

Il contributo massimo erogabile è:

800 euro per soggiorni di 8 giorni;

1.400 euro per soggiorni di 15 giorni.

Il calcolo si basa sull’importo minore tra il costo effettivo del pacchetto e il tetto massimo stabilito, applicando la percentuale corrispondente alla fascia ISEE.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente online sul sito dell’INPS, utilizzando una delle seguenti credenziali di accesso:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta d’Identità Elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il periodo utile per inviare la richiesta è compreso tra le ore 12:00 del 24 marzo e le ore 12:00 del 16 aprile 2025. Durante la procedura è possibile presentare anche la DSU, utile al calcolo dell’ISEE, che verrà elaborato direttamente dall’Istituto.

Graduatorie e adempimenti successivi

L’INPS pubblicherà le graduatorie entro il 15 maggio 2025, suddividendole per gestione di appartenenza e durata del soggiorno. I soggetti ammessi con riserva dovranno completare alcuni adempimenti entro il 5 giugno, tra cui:

Caricamento del contratto con l’agenzia;

Fattura pari ad almeno il 20% dell’importo del soggiorno;

Indicazione dell’IBAN per l’accredito;

Conferma definitiva della partecipazione.

Solo al termine di queste fasi, il contributo sarà formalmente assegnato.

Iniziative regionali complementari

Parallelamente al bando nazionale, alcune Regioni hanno attivato misure simili. Tra queste, spicca il voucher TUReSTA della Regione Friuli Venezia Giulia, che consente ai residenti di acquistare tre notti in strutture selezionate del territorio regionale, favorendo la riscoperta locale e il sostegno al settore turistico.