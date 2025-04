Momenti di paura a Sparanise, dove un uomo ha tentato di accoltellare il nuovo fidanzato della sua ex, finendo invece per ferire gravemente un 34enne di Pignataro Maggiore. L’aggressione, avvenuta in via Fondo Rieco, è stata segnalata ai carabinieri, che ora sono sulle tracce dell’aggressore, un cittadino di origini tunisine.

Accoltellato all’addome per difendere un amico

Secondo la ricostruzione dei militari, il sospettato, accecato dalla gelosia, avrebbe tentato di colpire il nuovo compagno della sua ex moglie con un coltello da cucina. Tuttavia, nel tentativo di proteggerlo, un 34enne si è interposto tra i due, finendo per essere ferito all’addome.

Dopo l’aggressione, il colpevole si è dato alla fuga a bordo della propria auto, facendo perdere le sue tracce. La vittima, invece, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Caccia all’aggressore

I carabinieri della Compagnia di Capua hanno avviato un’indagine per rintracciare l’uomo in fuga. Le forze dell’ordine stanno analizzando ogni elemento utile, tra cui eventuali immagini di videosorveglianza e testimonianze, per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e arrestare l’aggressore.