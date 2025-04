Un’operazione lampo dei carabinieri della sezione radiomobile ha portato all’arresto per spaccio di droga di un 45enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine. A far scattare l’intervento è stata una madre preoccupata, insospettita dalla richiesta di denaro del proprio figlio, che temeva fosse destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti.

La dinamica: la consegna della droga al citofono

I carabinieri, raccolta la segnalazione, hanno atteso che il giovane uscisse di casa, in pigiama e pantofole, e lo hanno seguito fino a una palazzina popolare. Davanti al citofono, un gesto rapido: una mano ha consegnato una dose di cocaina in cambio di 50 euro in contanti. È stato a quel punto che i militari sono intervenuti, bloccando il cliente e arrestando lo spacciatore.

Sequestri e perquisizioni

Durante la successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato altri 8 grammi di cocaina e una stecchetta di hashish. Il 45enne è stato posto in arresto e portato in carcere, dove resterà in attesa di giudizio.

Il giovane acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti, ricevendo una sanzione amministrativa.