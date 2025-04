Meridiani è un’associazione da anni impegnata nel sociale con l’intento di fare prevenzione e dare lezioni per una guida sicura. I numeri di quest’anno sono davvero importanti. Oltre 7.700 studenti formati, 34 gli incontri targati #siisaggioguidasicuro dell’anno scolastico e accademico 2024/2025 , campagna di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura per gli studenti delle scuole secondarie e delle università del territorio campano, promosso dalla Regione Campania, ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la collaborazione del personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, delle Forze dell’Ordine, con il partenariato di Enti, Fondazioni e Associazione di categoria e con la media partnership di Rai Campania, Rai Pubblica Utilità e Rai Radio Live Napoli.

Ad ospitare la trentacinquesima tappa del #siisaggioguidasicuro, mercoledì 16 aprile alle ore 10:30, sarà il Circuito Internazionale del Volturno di Limatola. Ai saluti di Nunzio Illuminato, Patron del Circuito Internazionale del Volturno, Marco Milano, Referente regionale per l’educazione stradale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Gennaro Annunziata, Presidente Ordine Ingegneri Napoli, Domenico Parisi, Sindaco di Limatola, Filomena Marotta, Presidente del Consiglio comunale di Limatola e Teresa Aragosa, Delegata all’istruzione del Comune di Limatola, seguiranno gli interventi di Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani – Consigliere segretario dell’Ordine degli Ingeneri della provincia di Napoli e Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale UniNA Federico II – Presidente Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”. Modera l’incontro Daniela Rocca, Press Office Manager Associazione Meridiani. A portare la sua testimonianza sarà Gianni De Prisco, rimasto coinvolto in un incidente stradale la notte del 2017 a Nocera Inferiore.