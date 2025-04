È ufficialmente aperta la possibilità di richiedere il bonus sportivo da 500 euro, destinato a famiglie con ragazzi dai 6 ai 18 anni. Questo voucher può essere utilizzato per l’iscrizione a corsi e attività fisiche, rendendo lo sport più accessibile per le nuove generazioni. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sport e Salute, ha come obiettivo quello di incentivare uno stile di vita attivo, promuovendo la pratica sportiva come strumento di prevenzione e benessere psico-fisico.

Chi può richiedere il Bonus da 500 euro?

Il voucher sportivo è destinato a tutte le famiglie con figli che rientrano nella fascia di età tra i 6 e i 18 anni. Le famiglie devono avere un ISEE inferiore a 50.000 euro per poter beneficiare di questa opportunità. Questo bonus è un aiuto concreto per promuovere la salute dei giovani, rendendo le attività sportive più accessibili e inclusivi.

Come richiedere il voucher sportivo?

Per ottenere il voucher da 500 euro, le famiglie devono seguire una procedura semplice. È necessario visitare il sito ufficiale di Sport e Salute al link www.sportesalute.eu

, dove è possibile presentare la domanda utilizzando Spid, CIE o CNS. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 16:00 del 16 maggio 2025, quindi è importante non perdere questa scadenza.

Come utilizzare il bonus da 500 euro?

Il bonus da 500 euro può essere utilizzato presso oltre 1.700 associazioni sportive e enti del Terzo Settore che offrono corsi di attività fisiche. Le associazioni devono essere regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assicurando che i fondi siano destinati a strutture qualificate.

Ogni famiglia può richiedere un solo voucher, ma può iscrivere i propri figli a più di un’associazione, fino a un massimo di tre. Le attività devono essere frequentate per almeno 8 ore al mese, e devono essere completate entro il 31 maggio 2026, offrendo ampio margine per organizzare la partecipazione alle attività sportive.

L’importanza dello sport per i giovani

L’iniziativa del voucher sportivo non è solo un aiuto economico, ma rappresenta un passo significativo verso una società più sana e attiva. Lo sport è fondamentale per lo sviluppo fisico e psicologico dei giovani. Promuove valori essenziali come il rispetto, il lavoro di squadra e la disciplina, oltre a contrastare la crescente sedentarietà tra i ragazzi.

Investire nello sport significa non solo dare ai giovani una possibilità di crescita sana, ma anche incentivare stili di vita più attivi e sani. Il bonus rappresenta un’opportunità unica per far avvicinare i ragazzi a sport che potrebbero diventare una vera e propria passione.