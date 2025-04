Dramma nelle prime ore di questa mattina. Il corpo senza vita di Davide Carbisiero, 19 anni, è ritrovato all’interno di un bar con sala slot situato nel comune di Cesa, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe ucciso con almeno tre colpi di arma da fuoco. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 7. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e l’Autorità Giudiziaria, insieme a un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli, a testimonianza della possibile rilevanza investigativa del caso.

Davide Carbisiero era incensurato e non risulta coinvolto in attività illecite. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire le ultime ore di vita del giovane e il contesto in cui è maturato il delitto.

Un elemento che ha attirato l’attenzione degli inquirenti riguarda il padre della fidanzata della vittima, un uomo con precedenti per spaccio di stupefacenti, recentemente uscito dal carcere. Gli investigatori stanno approfondendo la possibilità che l’omicidio possa essere collegato a dinamiche personali o familiari, senza escludere al momento nessuna pista.

Le indagini sono in corso, e si attendono gli esiti dei rilievi tecnici e delle analisi balistiche. Il bar è stato posto sotto sequestro.