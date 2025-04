Due persone sono state trovate morte a poche ore di distanza tra Napoli e la sua provincia. I Carabinieri indagano per chiarire le dinamiche e i moventi, senza escludere che i due episodi possano essere collegati.

Marano, uomo ucciso davanti a una scuola: vittima Milco Gargiulo

Il primo episodio si è verificato a Marano di Napoli, precisamente in via Marano Pianura, all’altezza del civico 181. La vittima è Milco Gargiulo, 61 anni, colpito a morte da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo del proprio veicolo, parcheggiato di fronte a una scuola.

Secondo le prime testimonianze, gli spari sono esplosi in modo ravvicinato, lasciando pochi dubbi sulla volontarietà dell’atto. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi tecnici e ascoltato i primi testimoni.

Napoli, corpo trovato ai Camaldoli: ipotesi suicidio

Poco dopo, un secondo cadavere è rinvenuto in strada comunale Montelungo, nella zona collinare dei Camaldoli a Napoli. Anche in questo caso, sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi per stabilire dinamica e causa del decesso.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, prende piede quella di un collegamento diretto tra i due casi: l’omicidio di Milco Gargiulo potrebbe essere stato commesso per motivi personali e l’autore del delitto potrebbe essersi tolto la vita subito dopo, in una tragica concatenazione di eventi.

Indagini in corso: si cerca di ricostruire il legame tra le due vittime

Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Le indagini puntano a ricostruire eventuali rapporti personali o familiari tra le due vittime. Sono in corso accertamenti su cellulari, telecamere di videosorveglianza e testimonianze raccolte nelle due zone.