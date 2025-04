Tragedia familiare a Mariotto, frazione del comune di Bitonto, in provincia di Bari. Una donna di 75 anni, Lucia Chiapparino, è stata uccisa nella sua abitazione dal marito, Vincenzo Visaggi, coetaneo e pensionato. Dopo aver compiuto il gesto, l’uomo ha allertato i soccorsi chiamando il 112 e dichiarando: «Ho ucciso mia moglie». Successivamente si è barricato in bagno, tentando di togliersi la vita.

L’intervento dei carabinieri e dei soccorsi

I carabinieri della compagnia di Modugno, prontamente intervenuti sul posto, sono riusciti a entrare nell’abitazione e a bloccare l’uomo prima che potesse portare a termine il gesto estremo. Sul luogo del delitto è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure all’aggressore e lo ha trasferito presso l’ospedale San Paolo di Bari. Intanto, gli esperti del Nucleo Investigativo Scientifico hanno effettuato i rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Una famiglia conosciuta in paese

Secondo quanto riferito dai residenti, la coppia era molto conosciuta nella piccola comunità di Mariotto. I due avevano tre figli adulti, un maschio e due femmine. Solo pochi giorni prima del femminicidio, la famiglia era stata colpita da un altro lutto: il padre di Lucia era infatti morto all’età di 99 anni, appena una settimana prima.

Le parole del sindaco: “Una comunità sconvolta”

A commentare l’accaduto è stato anche il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, che ha espresso profondo sgomento:

«Una coppia apparentemente serena, non avevamo ricevuto alcuna segnalazione dai servizi sociali. È un momento molto triste per tutta la nostra comunità. Si tratta chiaramente di un femminicidio, un’altra tragedia consumata ai danni di una donna. È un segnale contrastante per una realtà come quella di Mariotto, da sempre tranquilla e rispettosa».