Momenti di tensione nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove un 24enne di origine srilankese, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava in evidente stato di ebbrezza e, senza motivo apparente, ha aggredito un’infermiera in servizio, causandole lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Tentata aggressione ad altri pazienti

Durante l’intervento dei carabinieri, l’uomo ha tentato di aggredire altri pazienti in attesa nella sala triage, creando ulteriore scompiglio all’interno del presidio sanitario.

Arresto e rilascio

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di immobilizzare l’aggressore, arrestato e poi rimesso in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria.