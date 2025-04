Solo l’autopsia potrà fornire risposte concrete sulla misteriosa morte di Carmela Quaranta, 42enne di Mercato San Severino, ritrovata senza vita nella sua abitazione la notte di Pasqua.

Le Indagini della Procura di Nocera Inferiore

La Procura di Nocera Inferiore ha avviato un’indagine approfondita, conferendo l’incarico al medico legale che avrà novanta giorni per completare gli esami autoptici. La relazione definitiva sarà fondamentale per comprendere le cause del decesso e fare chiarezza su quanto accaduto.

Le Ipotesi al Vaglio degli Inquirenti

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista:

Morte in conseguenza di altro reato: una delle ipotesi al vaglio, che potrebbe includere violenza o aggressione.

Overdose: si procede anche per assunzione di sostanze stupefacenti, ipotesi avanzata alla luce di alcuni elementi raccolti.

Furto: il cellulare della donna non è stato trovato in casa, alimentando il sospetto di un possibile furto.

Il Ritrovamento del Corpo

Carmela non dava notizie di sé da diversi giorni. A dare l’allarme è stata un’amica preoccupata, che non ricevendo risposte dalla 42enne, ha contattato i soccorsi. Una volta entrati nell’appartamento, i sanitari e le forze dell’ordine hanno fatto la tragica scoperta.

Segni Sul Collo: Un Indizio Cruciale

Il corpo della donna presentava dei segni visibili sul collo. Questo dettaglio, particolarmente rilevante, sarà oggetto di esami specifici da parte del medico legale per determinare se si tratti di un segno di violenza o di un’altra causa.