Grave incidente stradale lungo la Statale 90 delle Puglie, nel tratto compreso tra Ariano Irpino e Savignano Irpino. Tre i veicoli coinvolti: una macchina operatrice per il trasporto eccezionale di pale eoliche, un’autovettura e un furgone di scorta appartenente alla stessa ditta.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata e ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco di Avellino, allertati dal 118. Sul posto è giunta la squadra del distaccamento di Grottaminarda.

La dinamica dell’incidente: macchina operatrice perde il controllo

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, la macchina operatrice ha improvvisamente perso il controllo, urtando prima un’autovettura in transito e poi il furgone di scorta.

Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente del mezzo eccezionale e l’autista dell’auto. Entrambi sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Viabilità in tilt: traffico bloccato per ore

Le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e recupero dei veicoli hanno richiesto diverse ore, a causa delle dimensioni del mezzo coinvolto e della complessità della viabilità sulla SS90.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e gestire il traffico in zona, fortemente rallentato.