Un pericoloso inseguimento per le strade di Giugliano in Campania ha visto protagonisti tre minorenni a bordo di uno scooter, che ieri sera, intorno alle 19, hanno ignorato l’Alt imposto dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale. I ragazzi, tutti sedicenni, erano senza casco e percorrevano via Pigna quando hanno deciso di fuggire all’alt delle forze dell’ordine.

La fuga: targa coperta e rotonda contromano

Durante l’inseguimento, uno dei passeggeri, seduto sul sedile posteriore, ha tentato di coprire la targa dello scooter con la mano, un gesto ritenuto illegale e pericoloso, soprattutto considerata la velocità a cui procedevano.

Il conducente, inoltre, ha imboccato una rotonda contromano e si è infilato in un parcheggio, sempre contromano, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. È qui che termina la fuga: lo scooter impatta a bassa velocità sulla portiera della gazzella dei carabinieri, senza causare feriti.

Denunce e sanzioni per i tre giovani

Secondo quanto riferito in una nota ufficiale dell’Arma, i tre ragazzi provengono da famiglie perbene. Il conducente è risultato in possesso di patente di guida valida, e i documenti dello scooter erano in regola.

Nonostante ciò, i carabinieri hanno proceduto con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di:

Il conducente del mezzo

Il passeggero che ha coperto la targa

Sono inoltre scattate sanzioni amministrative per:

Mancato utilizzo del casco

Circolazione con un numero eccessivo di persone a bordo

I minorenni sono stati affidati ai genitori al termine degli accertamenti.