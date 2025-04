Notte intensa per i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati in un’operazione di controllo del territorio che ha portato all’arresto di tre persone per reati legati a furto e evasione.

Tentano di rubare una Fiat 500: arrestato un 21enne

Il primo a finire in manette è stato Giuseppe Occidente, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato sorpreso in via Rispoli mentre, insieme ad altri due complici, stava tentando di rubare una Fiat 500 parcheggiata.

I carabinieri sono riusciti a bloccare il 21enne, mentre sono attualmente in corso le ricerche degli altri due complici.

Scassina la saracinesca di un biscottificio: arrestato 44enne

Quasi in contemporanea, i militari della sezione radiomobile hanno tratto in arresto Agostino Buonacera, 44 anni, anche lui con precedenti penali. L’uomo è colto in flagranza mentre cercava di scassinare la saracinesca di un biscottificio in via Petrarca 103. Anche in questo caso si procede per tentato furto.

Evaso dai domiciliari, trovato in strada: arrestato un 52enne

Sempre durante i controlli notturni, i carabinieri hanno fermato Alfonso Brancaccio, classe 1972, sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è trovato in strada, in via Marconi, in palese violazione della misura restrittiva. Per lui è scattato l’arresto per evasione.

Tutti in attesa di giudizio

I tre arrestati sono condotti in caserma e sono ora in attesa di giudizio. Le attività di controllo da parte dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni per contrastare i fenomeni di microcriminalità nella zona.