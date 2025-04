Durante un servizio di perlustrazione nel territorio di Marzano di Nola, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in salvo tre cuccioli di cane in evidente stato di abbandono. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di una donna che, incontrando la pattuglia lungo la strada, ha indicato la presenza degli animali in un terreno poco distante.

I militari si sono immediatamente recati sul posto, dove hanno effettivamente trovato i tre cuccioli, visibilmente denutriti e disidratati. Dopo averli soccorsi somministrando acqua e cibo, i carabinieri hanno provveduto a metterli in sicurezza e ad allertare il servizio veterinario dell’Asl di Avellino, che ha preso in carico gli animali per le prime cure.

I cuccioli, tutti meticci, sono in seguito trasferiti in una struttura idonea, dove sono avviate le procedure per l’adozione. L’intervento dei militari ha verosimilmente evitato una triste sorte per gli animali, che, senza aiuto, avrebbero rischiato la morte per fame, malattie o incidenti stradali.