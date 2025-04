Un grave incidente si è verificato a Campolongo, lungo la litoranea di Eboli, dove un uomo di 60 anni, di nazionalità ucraina, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando è investito da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. L’impatto è stato fatale: la vittima è morta sul colpo.

L’allarme lanciato dagli automobilisti

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il corpo dell’uomo e la bicicletta riversi sull’asfalto. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile.

Indagini in corso

Gli agenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per risalire all’autore del tragico investimento. Il tratto di strada è noto per essere particolarmente pericoloso, soprattutto nelle ore serali e notturne.