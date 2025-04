Non ce l’ha fatta Asia Loddo, la sedicenne coinvolta in un grave incidente in scooter avvenuto mercoledì sera tra Cagliari e Quartu Sant’Elena, all’altezza dello svincolo di Is Pontis Paris. Dopo quattro giorni di ricovero in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, il suo cuore ha smesso di battere.

L’incidente: una caduta improvvisa e le gravi conseguenze

Asia viaggiava come passeggera su uno scooter guidato da un’amica 18enne, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è sbandato e le due ragazze sono cadute violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato particolarmente grave per Asia, che ha riportato traumi severi.

La corsa in ospedale e il tragico epilogo

I soccorsi sono arrivati rapidamente e la ragazza è stata trasportata d’urgenza al Brotzu di Cagliari. Nonostante le cure tempestive e il ricovero in terapia intensiva, le condizioni di Asia sono apparse subito critiche, e nella giornata di domenica è arrivata la tragica notizia del decesso.

L’amica, invece, è tuttora ricoverata al Policlinico di Monserrato, ma non si trova in pericolo di vita.

Il gesto di generosità della famiglia: donati gli organi

In un momento di profondo dolore, la famiglia di Asia ha compiuto un gesto di straordinaria umanità, autorizzando la donazione degli organi. Un atto d’amore che permetterà ad altre vite di continuare grazie alla generosità di una giovane che se n’è andata troppo presto.