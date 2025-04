A partire dal prossimo Venerdì Santo, 18 aprile, tornano le limitazioni per la circolazione a Meta, un provvedimento che interesserà l’area del centro urbano e le strade principali che conducono alle spiagge della cittadina. L’ordinanza prevede la circolazione a targhe alterne per garantire una maggiore vivibilità ai residenti, specialmente durante la stagione balneare, quando il flusso di turisti aumenta significativamente. L’iniziativa, annunciata dal comandante della polizia municipale di Meta, Rocco Borrelli, mira a ridurre il congestionamento del traffico e a migliorare la qualità della vita per i residenti.

Le aree interessate e le modalità di applicazione

Le limitazioni interesseranno l’area del centro urbano di Meta, che si estende a partire dall’incrocio tra via De Martino e via Marconi fino all’incrocio tra via Caracciolo e via Cosenza. La circolazione a targhe alterne sarà attiva dal 18 aprile (Venerdì Santo) fino al giorno di Pasquetta, e successivamente anche nei seguenti giorni festivi e weekend:

25 aprile (Festa della Liberazione)

1° maggio (Festa dei Lavoratori)

2 giugno (Festa della Repubblica)

Venerdì, sabato e domenica durante i mesi di luglio e agosto.

Le restrizioni riguardano auto, motocicli e ciclomotori, che potranno circolare solo nelle giornate con la targa corrispondente. In particolare, nelle giornate con data pari potranno circolare i veicoli con targa dispari e viceversa.

Le motivazioni dietro il provvedimento

Il provvedimento è stato riproposto per evitare che il traffico incontrollato, soprattutto durante l’estate, comprometta la vivibilità del piccolo centro. Meta, famosa per il suo litorale e per le ampie spiagge della penisola sorrentina, subisce un notevole afflusso di turisti, che porta a un aumento significativo di veicoli sulle strade. Il comandante Borrelli ha sottolineato come questo flusso costante di veicoli generi serii inconvenienti di viabilità, turbamento della tranquillità dei residenti e problemi di sicurezza pubblica, in quanto il territorio ospita una vasta tipologia di persone provenienti da diverse zone.

Deroghe e esenzioni al provvedimento

Il dispositivo delle targhe alterne prevede alcune deroghe e esenzioni, tra cui:

I residenti e i proprietari di seconde case;

Chi lavora a Meta, incluse le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza;

I bus turistici e i mezzi del trasporto pubblico locale;

I veicoli di NCC e taxi, oltre a quelli di turisti che abbiano prenotato presso alberghi, ristoranti e lidi balneari del territorio comunale;

I veicoli a servizio di persone diversamente abili, medici in visita domiciliare per chiamate urgenti, e addetti al culto;

Carico e scarico di merci non sarà soggetto a limitazioni.