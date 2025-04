Ancora un tentativo di furto ai danni della paninoteca “Da Gino”, situata in via Nazionale ad Angri, nel cuore dell’Agro nocerino sarnese. Si tratta del terzo episodio in pochi mesi dal giorno dell’inaugurazione, a conferma di una preoccupante escalation di microcriminalità che colpisce esercizi commerciali della zona.

Tentato furto nella notte: ladri messi in fuga dall’allarme

L’ultimo episodio si è verificato la notte scorsa, intorno alle 2 del mattino. Un gruppo composto da tre a cinque persone, con il volto coperto e armati di arnesi da scasso, ha cercato di forzare l’ingresso principale del locale.

La tentata intrusione è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza, ma è stato il sistema di allarme attivo a mettere in fuga i malviventi prima che riuscissero a entrare. Nonostante il colpo sia fallito, il danno è comunque ingente per il titolare, tra porta forzata, serratura danneggiata e vetri da sostituire.

Il titolare: “Non c’è nulla da rubare, ma i danni sono per me”

Amareggiato ma non sorpreso, il responsabile della paninoteca ha commentato con un misto di ironia e frustrazione:

“Qui dentro non c’è niente di valore. Se cercano soldi, hanno sbagliato posto. Però a pagare i danni sono sempre io.”

L’uomo ha anche denunciato una mancanza di controlli nella zona, soprattutto nelle ore notturne, nonostante via Nazionale sia una strada ad alta percorrenza e strategica per il collegamento tra i comuni dell’area.

Indagini in corso: banda legata ad altri furti?

Il tentato furto è ora al vaglio dei Carabinieri, che indagano anche su eventuali collegamenti con altri colpi simili avvenuti recentemente nella zona. Le modalità operative della banda – volto coperto, azione rapida, strumenti da scasso – richiamano quelle usate per colpire supermercati e farmacie nella parte nord della provincia di Salerno.