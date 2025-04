Momenti di paura ieri lungo la Strada Provinciale 261 a Paternopoli, dove un camion ha perso il carico di frutta durante la marcia, causando disagi alla circolazione stradale.

L’episodio è avvenuto all’altezza della rampa di accesso alla SP261. Il mezzo pesante, un autocarro cassonato, ha improvvisamente perso parte del carico trasportato, spargendo frutta sulla carreggiata e costringendo l’autista a fermarsi immediatamente.

Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Montella, che ha provveduto a deviare temporaneamente il traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito. Attivati anche i servizi di emergenza per la pulizia e messa in sicurezza della strada.

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni a persone. L’incidente ha comunque generato qualche rallentamento, soprattutto nelle ore centrali del pomeriggio, con disagi alla viabilità locale.