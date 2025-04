Momenti di paura sulla A2 del Mediterraneo, in direzione nord, a pochi chilometri dallo svincolo di Sala Consilina. Un autoarticolato ha impattato contro le barriere divisorie della carreggiata, causando disagi alla circolazione. Fortunatamente, il conducente del mezzo pesante non ha riportato ferite, ma l’incidente ha generato preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Nessun altro veicolo coinvolto, ma traffico rallentato

L’episodio non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli, evitando così conseguenze più gravi. Tuttavia, l’impatto ha provocato il blocco temporaneo del traffico, con successivi rallentamenti fino al completo ripristino della viabilità. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area per ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile.

Sicurezza stradale e interventi tempestivi

Situazioni come questa evidenziano l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto lungo arterie ad alto scorrimento come la A2 del Mediterraneo. La tempestività dei soccorsi e l’efficienza degli interventi tecnici hanno permesso di ridurre i disagi per gli automobilisti, garantendo un rapido ritorno alla normalità.