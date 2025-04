Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Campania ha provocato danni significativi, in particolare a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute su diverse aree della regione. Tra gli episodi più rilevanti, quello avvenuto a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove il tetto di un edificio è stato strappato via dal vento ed è precipitato sulla sottostante via Roma.

Intervento dei vigili del fuoco e messa in sicurezza della zona

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Le forze dell’ordine hanno transennato l’intera area per garantire la sicurezza pubblica e hanno disposto la chiusura al traffico della strada interessata, in attesa del completamento delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza.

Situazione critica anche sulla Costiera Amalfitana

Sempre a causa del maltempo, un altro episodio si è verificato sulla Strada Statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra Positano e Praiano, in località San Pietro. In questo caso, la copertura in lamiera di un parcheggio è divelta dal vento e ha colpito un’auto in transito, danneggiando anche alcuni motorini parcheggiati. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

Allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile

Nel frattempo, la Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore giallo, valida su Napoli e su gran parte del territorio regionale. L’avviso riguarda possibili temporali intensi e raffiche di vento a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 14.00 del giorno successivo. In particolare, si segnalano fenomeni di rapida evoluzione con rischio di fulminazioni, grandinate, danni a strutture provvisorie, tetti e caduta di rami o alberi.