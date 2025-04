Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità pugliese nella serata di ieri. Due donne, madre e figlia, hanno perso la vita in seguito a un violento scontro tra due automobili avvenuto sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all’altezza di Trani.

Le vittime sono Rosa Mastrototaro, 63 anni, e la figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, al settimo mese di gravidanza. A confermare la loro identità sono state fonti sanitarie locali.

L’incidente: auto fuori strada dopo l’impatto

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 21 di ieri sera, l’auto con a bordo le due donne si sarebbe scontrata con una utilitaria, per poi finire fuori strada, ribaltandosi nelle campagne adiacenti alla carreggiata.

I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato le donne in due ospedali diversi, ad Andria e Barletta. Nonostante gli sforzi dei medici, entrambe sono decedute a causa delle gravi ferite riportate.

Inutili i tentativi di salvare il bambino

Particolarmente toccante la vicenda di Margherita Di Liddo, che aspettava con gioia il suo primo figlio. I medici hanno tentato disperatamente di salvare il feto, ma purtroppo anche il piccolo non ce l’ha fatta.

Feriti anche il padre e un uomo di 65 anni

Nell’auto viaggiava anche il padre e marito delle due vittime, ora ricoverato all’ospedale di Barletta con una frattura al femore. L’altra persona coinvolta, un uomo di 65 anni di Andria, era alla guida dell’altra auto e ha riportato costole rotte ed escoriazioni al volto. È attualmente sotto osservazione all’ospedale di Andria.

Indagini in corso: si cerca di ricostruire la dinamica

La Polizia stradale ha avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, e saranno fondamentali le testimonianze e i rilievi effettuati sul posto.

Il cordoglio sui social: “Una famiglia spezzata in un attimo”

Il dolore per la perdita di Rosa e Margherita si è riversato sui social, dove amici e conoscenti hanno lasciato decine di messaggi di affetto e incredulità.

“Una famiglia spezzata in un attimo, ma che resterà per sempre nei cuori di chi li ha amati”, scrive un’amica.

Margherita, classe 1993, si era sposata appena due anni fa. Sul suo profilo Facebook, orgogliosa, condivideva le foto del matrimonio e il sogno di diventare madre.