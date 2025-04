Un incendio improvviso ha colpito ieri mattina il presidio sanitario dell’Asl Napoli 1 Centro, situato a Barra, nella zona orientale di Napoli, suscitando grande preoccupazione. Le fiamme si sono propagate con una rapidità e una violenza straordinarie, destando allarme tra i presenti. L’incendio è divampato all’interno della struttura, che in quel momento ospitava operatori sanitari e pazienti.

La dinamica dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato inaspettatamente durante i lavori di rifacimento e impermeabilizzazione del lastrico solare del terrazzo, coinvolgendo in particolare il locale del sottotetto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che possa trattarsi di un incidente accidentale.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Immediatamente allertati, i vigili del fuoco del Comando di Napoli sono giunti sul posto con la squadra 9/b proveniente da Ponticelli. Il loro intervento ha consentito l’evacuazione precauzionale dell’intero edificio, evitando il peggio. Inoltre, l’Associazione Nazionale Guardie Giurate, rappresentata dal presidente Giuseppe Alviti, ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto dalle guardie giurate presenti, che hanno contribuito in modo determinante ad organizzare l’evacuazione e a garantire la sicurezza di pazienti e operatori sanitari.

Nessun ferito, ma sospensione delle attività sanitarie

Fortunatamente, nonostante il panico iniziale e il rischio corso, non si sono registrati feriti tra le persone presenti. Tuttavia, a causa dell’incendio e delle successive operazioni di messa in sicurezza, tutte le attività sanitarie presso il presidio di Barra sono state sospese per la giornata. L’Asl Napoli 1 Centro ha comunicato tramite i propri canali ufficiali che la Direzione Sanitaria della struttura si è attivata per contattare i pazienti con appuntamenti programmati, riorganizzando le prestazioni sanitarie.

Il presidio, purtroppo, resterà temporaneamente inaccessibile per consentire la messa in sicurezza dei locali e l’accertamento delle cause dell’incendio. Le operazioni di ristrutturazione e ripristino proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire una pronta riapertura della struttura.