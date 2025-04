Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, lunedì 7 aprile 2025, nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nei pressi della Solfatara, non lontano dalla Galleria Solfatara della Tangenziale di Napoli.

Dati tecnici del sisma

Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato alle ore 9:43 e ha raggiunto una magnitudo di 2.4 sulla scala Richter. La profondità dell’evento sismico è stata stimata a 2,6 chilometri, caratteristica tipica della sismicità superficiale dell’area flegrea.

Zone in cui è stato avvertito

Nonostante la magnitudo contenuta, la scossa è stata avvertita distintamente in numerose aree dell’hinterland napoletano. In particolare, segnalazioni sono arrivate da:

Bagnoli

Pianura

Quarto

Zona Astroni

Sui social network, numerosi utenti hanno confermato di aver percepito il movimento tellurico, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose, né è stato necessario attivare misure di emergenza.

Il contesto vulcanico dei Campi Flegrei

L’evento rientra in un contesto sismico già noto agli esperti. L’area dei Campi Flegrei è infatti soggetta al fenomeno del bradisismo, ovvero un lento sollevamento o abbassamento del suolo legato all’attività vulcanica. Negli ultimi mesi, si è assistito a un aumento della frequenza e dell’intensità dei micro-sismi, motivo per cui l’area è costantemente monitorata dalla Protezione Civile e dagli enti di ricerca.

La situazione è sotto controllo

Al momento, le autorità competenti non segnalano anomalie preoccupanti, ma continuano a monitorare l’area in tempo reale. In caso di nuovi eventi, verranno forniti aggiornamenti ufficiali dai canali della Protezione Civile e dell’INGV.