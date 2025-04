Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, nel primo pomeriggio, nel Golfo di Salerno. L’evento sismico si è verificato alle 13:54 ed è rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con una magnitudo di 2.5 sulla scala Richter.

Epicentro e profondità

Secondo i dati forniti dall’INGV, la scossa ha avuto un epicentro molto superficiale, localizzato a soli 1 chilometro di profondità. Nonostante la vicinanza alla superficie, non si segnalano danni a persone o edifici, né situazioni di pericolo per la popolazione.

Nessuna conseguenza, ma la terra continua a tremare

Anche se l’evento odierno non ha provocato conseguenze, si inserisce in un contesto sismico più ampio che interessa in questi giorni diverse aree della Campania.

Pasquetta sismica: tre scosse registrate sul Vesuvio

Infatti, solo ieri, lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, si sono verificate tre scosse di terremoto nell’area del Vesuvio, precisamente nel territorio di Ercolano, in provincia di Napoli.

La prima scossa, registrata alle 18:07, ha avuto una magnitudo di 1.3. Successivamente, alle 19:05, si è verificato il sisma più forte della giornata, con una magnitudo di 2.3, distintamente avvertito dalla popolazione locale. Infine, un’ulteriore scossa si è manifestata appena un minuto dopo, alle 19:06, con una magnitudo di 1.8.

Monitoraggio costante

Le autorità competenti e l’INGV continuano a monitorare attentamente l’evoluzione dell’attività sismica nell’area del Vesuvio e nel Golfo di Salerno, invitando la popolazione a seguire solo fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.