Grave episodio avvenuto nella serata di ieri nel cuore della Costiera Amalfitana: un sessantenne del posto è stato investito da un taxi mentre attraversava il centro cittadino. Alla guida del mezzo un tassista risultato successivamente positivo ad alcol test e drug test.

L’impatto e i soccorsi

Secondo quanto ricostruito, l’impatto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Il pedone, colpito in pieno, è stato prontamente soccorso e trasferito in ambulanza presso il presidio ospedaliero di Castiglione. I medici, dopo una serie di accertamenti, hanno diagnosticato una frattura al malleolo, fortunatamente non in pericolo di vita.

I controlli dei carabinieri

Ad avviare le indagini sono stati i carabinieri della compagnia di Amalfi, immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente. Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, i militari hanno rintracciato il tassista per sottoporlo agli esami di rito.

Trasferito anch’egli presso l’ospedale di Castiglione, il conducente è stato sottoposto a drug test e alcol test, risultati positivi ad entrambe le verifiche.

Patente ritirata e licenza sospesa

Alla luce dell’esito dei test, per il tassista è scattato il ritiro immediato della patente di guida e la sospensione della licenza di esercizio. Le autorità competenti stanno ora completando l’iter per le eventuali sanzioni penali e amministrative previste in casi simili.