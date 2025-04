Momenti di pericolo nella zona di Chiaia, dove un tassista è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza lungo via delle Legioni, poco dopo la Galleria Laziale. L’uomo zigzagava in maniera pericolosa, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

Intervento del COT di Chiaia

Durante un pattugliamento del territorio, una unità del COT (Centrale Operativa Territoriale) della Polizia Municipale di Chiaia ha notato il comportamento anomalo del veicolo. Il taxi si muoveva in modo instabile, costringendo gli agenti a intervenire per procedere a un controllo.

Tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Sottoposto agli accertamenti previsti, il conducente è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 2,00 g/l, ovvero oltre tre volte il limite consentito dalla legge. La conferma è arrivata anche dai sanitari intervenuti sul posto.

A bordo la moglie e un minore

A rendere la vicenda ancora più grave è stata la presenza, all’interno del veicolo, della coniuge del tassista e di un minore. Una condizione che aggrava ulteriormente la responsabilità del conducente, dato il pericolo a cui ha esposto la sua famiglia e gli altri utenti della strada.

Provvedimenti in corso

La Polizia Municipale ha proceduto con i rilievi di rito, e il tassista rischia ora pesanti sanzioni, tra cui la revoca della patente, sospensione della licenza e denuncia penale per guida in condizione di ebbrezza aggravata dalla presenza di un minore a bordo.